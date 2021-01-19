Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika

Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi

19.01.2021 09:55

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitözü Göleti'nin su seviyesi son günlerdeki kar yağışıyla arttı.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitözü Göleti'nin su seviyesi son günlerdeki kar yağışıyla arttı.

Bölgede 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip olan ve kuraklık nedeniyle suların kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği gölet, kar yağışıyla doldu.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan Pelitözü Göleti, zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çekiyor.

Beyaz örtüyle kaplanan göletin kıyısına gelen ziyaretçiler, manzarayı seyrederek kar topu oynadı.

Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi
Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi
Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi
Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi

Pelitözü, Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika


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