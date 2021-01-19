Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika

Bölgede 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip olan ve kuraklık nedeniyle suların kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği gölet, kar yağışıyla doldu.

Kız arkadaşına 'driftli' evlilik teklifinde bulunan vatandaş 78 bin lira ceza yedi

Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor

NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede