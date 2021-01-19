Pelitözü Göleti'nin su seviyesi kar yağışıyla yükseldi - Son Dakika

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitözü Göleti'nin su seviyesi son günlerdeki kar yağışıyla arttı.
Bölgede 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip olan ve kuraklık nedeniyle suların kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği gölet, kar yağışıyla doldu.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1980'li yıllarda sulama amaçlı oluşturulan Pelitözü Göleti, zengin bitki çeşitliliği ve çam ağaçlarıyla dikkati çekiyor.
Beyaz örtüyle kaplanan göletin kıyısına gelen ziyaretçiler, manzarayı seyrederek kar topu oynadı.
Kaynak: AA
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