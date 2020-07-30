Bilecik'teki tarihi alanlar Kurban Bayramı öncesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Osmanlı tarihinde "Beyler Beşiği" ismiyle anılan ve Şeyh Edebali Türbesi'ni de barındıran tarihi alanın dezenfeksiyonu tamamlandı.

Şeyh Edebali ile Mal Hatun türbeleri, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Belekoma Kalesi, tarihi yarım minareler, saat kulesi ve şu an belediye binası olarak hizmet veren Rüştiye Mektebinin yer aldığı alanda, belediye ekipleri dezenfeksiyon yaptı.

Kurban Bayramı süresince yoğunluk oluşması beklenen bölgeye gelen ekipler, vatandaşların oturabileceği ya da namaz kılıp dua edebileceği tüm alanları temizledi.

Tarihi yapıları barındıran Belekoma Vadisi'ne gelenler, Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından ateş ölçümü yapıldıktan sonra alanı gezebilecek.