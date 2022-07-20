Bilecik'teki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğindeki objeler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler E.P. ve Ö.P'nin otomobilde ve evlerinde tarihi eser bulundurduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçta yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 sikke, 17 muhtelif obje ve 2 dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan E.P. ve Ö.P'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.