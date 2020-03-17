Bilecik'teki tarihi mekanlar dezenfekte edildi - Son Dakika

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bilecik'te bulunan tarihi mekanlar dezenfekte edildi.
Söğüt Belediyesince oluşturulan 3 ekip, antiseptik dezenfektan kullanarak, Ertuğrulgazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii, Ertuğrulgazi Mescidi (Kuyulu Mescid), Hamidiye İdadisi ve Kaymakam Çeşmesi'nde ayrıntılı dezenfeksiyon yaptı.
Uzman ekip, turnikelerden başlayarak, tarihi mekanların tuvalet, abdesthane, mescit ve toplantı salonlarını dezenfekte etti.
Çalışmanın belirli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.