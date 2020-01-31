Bilecik'teki

Bilecik'te başlatılan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamındaki kurslara katılan 50 kadın çiftçiye sertifikaları verildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki sertifika töreninde, Çalışma ve İş Kurumu, Tarım ve Orman, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ziraat Odası iş birliğinde gerçekleştirilen kurslara katılan kadınlar, sertifikaların alarak, yapacakları tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, törende yaptığı konuşmada, çiftçiliğin artık, geleneksel yöntemlerle yapılamayacağını söyledi.

Tarımsal faaliyetlerin usulüne uygun yapılması halinde daha yüksek gelirin elde edilebileceğini aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız, hayvan bakımından ve arazi işlerinden sonra ev işlerini yaparak 24 saat çiftçilik yapıyor. 'Çiftçi' demek 'üreten' demek, 'üreten' demek 'en güçlü olan' demek, 'insanları besleyen' demektir. Toprağı ekerek, insanların beslenmesine vesile oluyorsunuz. Onun için yaptığınız iş kıymetli. Artık daha az emekle, daha çok üretebiliyorsunuz. 'Çiftçi' denilince, üreten insan aklımıza gelecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise 2013-2019 yılları arasında kadın çiftçilere yönelik 74 farklı kurs düzenlediklerini belirtti.

Kurslara 1962 kişinin katıldığını kaydeden Yoldaş, bu sayede çiftçilerin bilinçli ve daha kaliteli bir üretim yaptığını ifade etti.