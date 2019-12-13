Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif S. yönetimindeki 11 AAE 595 plakalı otomobil ile Esen G. idaresindeki 11 AAK 992 plakalı otomobil, Bilecik- Vezirhan kara yolunun 1. OSB kavşağında çarpıştı.

Kazada, Arif S. ile aynı otomobildeki Seçkin K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vezirhan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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