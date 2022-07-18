Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde şehir merkezi istikametine seyreden Devran G. yönetimindeki 11 ABG 315 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tarık S. idaresindeki 34 FE 1712 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Özgür U. (28) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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