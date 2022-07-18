İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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