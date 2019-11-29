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Bilecik'teki trafik kazasında karayolları görevlisi hayatını kaybetti

7 saat önce

Bilecik-Sakarya yolunda, kaza sonrasında çalışma yapan karayolları görevlisi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik'teki trafik kazasında karayolları görevlisi hayatını kaybetti, System.String[]

Bilecik- Sakarya yolunda, kaza sonrasında çalışma yapan karayolları görevlisi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Kılınç (61) yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı tır, Bilecik-Sakarya yolunda başka bir kazaya müdahale eden Karayolları görevlisi Yunus Kadem'e (60) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadem'in naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, tırın sürücüsü Ali Kılınç, Vezirhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sakarya, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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