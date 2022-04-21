Bilecik'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

21.04.2022 13:48
Bilecik'teki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Semra Aldeniz, hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Semra Aldeniz, hayatını kaybetti.

Bursa-Bozüyük kara yolunda 19 Nisan'da, içinde bulunduğu otomobilin refüjdeki su kanalına çarparak devrilmesi sonucu yaralanan Aldeniz, tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Bursa'dan Bozüyük istikametine seyreden Kerem Tosun idaresindeki 17 AAB 991 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına düşerek yaklaşık 30 metre sürüklenmişti.

Yola devrilen otomobildeki Aldeniz ile birlikte yaralanan 5 kişi, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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Bilecik, Bursa, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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