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Bilecik'teki tren kazasının ayrıntıları belli oluyor

1 saat önce

Bilecik'te 2 makinistin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası ilk açıklama, Vali Bilal Şentürk'ten geldi.

Bilecik'teki tren kazasının ayrıntıları belli oluyor, System.String[]

Bilecik'te 2 makinistin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası ilk açıklama, Vali Bilal Şentürk'ten geldi.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, güne üzücü bir tren kazası haberi ile başladıklarını belirtti. Şentürk, "Evet, maalesef bugün Eskişehir Ali Fuatpaşa durakları arasında her gün rutin olarak hızlı tren hattını kontrol eden lokomotifimiz bu sabah maalesef Bozüyük-Bilecik sınırları arasında tünel girişinde kontrolden çıkarak raydan çıkarak önce iki tünel arasındaki duvara, arkasından da tünelin içerisinde 200 metre sürüklenerek bir kaza söz konusu olmuştur. Bu kaza çerçevesinde ne yazık ki iki tane makinistimiz vefat etmiştir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. AFAD, hızlı tren, devlet demir yolları ekipleri ve jandarmamızla beraber cenazelerimizi çıkarıp ailelerinin olduğu yere teslim ettik. Gerekli teknik incelemeler devam ediyor" dedi.


Vali Şentürk, kazanın nedeniyle ilgili sorularına, "Trenin kara kutusu üzerindeki incelemelere göre kazanın nedeni ortaya çıkacak. Biz teknik olarak belli olmamakla beraber biz biraz hızlı girdiği kanaatindeyiz. Kara kutu bulunduğunda gerekli teknik incelemeler bulunduğunda kazanın nedeni ortaya çıkacak. Ailelere bildirildi tabi. Sürat biraz hızlı görünüyor ama kara kutuda tam olarak ortaya çıkacaktır ve anlaşılacaktır o durum. Hızdan kaynaklı bir kaza gibi görünüyor şu anda ama gerekli teknik incelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı açıklamalar yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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