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Bilecik'teki uyuşturucu baskınından 2 tutuklama - Son Dakika

Bilecik'teki uyuşturucu baskınından 2 tutuklama

02.10.2021 11:17
Bilecik'teki uyuşturucu baskınından 2 tutuklama, System.String[]

Bilecik'te bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te bir eve düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Yeni Mahallede bulunan bir evde olağan dışı hareketlilik ve sirkülasyon olduğunun fark etmesi üzerine bahse konu ikamete gece saatlerinde operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda ikamette bulunan T.B. (20), S.S. (29), M.E. (32) ve O.A.(35) isimli şahıslar etkisiz hale getirilerek yakalanmıştı. İkamette ve şahısların üzerlerinde yapılan arama da toplamda piyasa değerleri 36 bin lira olan 448,43 gram esrar maddesi, 115, 83 gram bonzai, 6, 55 gram metamfetamin, 4 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza, 2 adet ecstacy uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, 1 adet kilit tertibatlı bıçak, bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 7 adet tabancaya ait fişek ele geçirmişti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, S.S. (29) ve O.A.(35) isimli şahıslar tutuklandı, diğer 2 şahıs ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BİLECİK

Uyuşturucu, Narkotik, Bilecik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'teki uyuşturucu baskınından 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'teki uyuşturucu baskınından 2 tutuklama - Son Dakika
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