Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

07.06.2022 20:37
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler tarafından bir araçta ve içinde bulunanların üst aramasında 40,94 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişi "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T, U.D. ve H.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ç.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis tarafından gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 75,98 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı Motosiklet devrildi; 1 yaralı Motosiklet devrildi; 1 yaralı
Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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