Polis tarafından gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 75,98 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler tarafından bir araçta ve içinde bulunanların üst aramasında 40,94 gram metamfetamin, 1,34 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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