Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bozüyük ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan Bilecik'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine üzerine, takip edilen bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 219 gram eroin ile 0,43 gram metamfetamin ele geçirdi.
Polis, E.Ç, K.B, H.A, S.O ve S.A. gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan S.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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