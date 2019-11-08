Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı tespit edilen ve dün yapılan operasyonla gözaltına alınan İ.A, Ö.G, N.Ç. ve İ.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.A, Ö.G. ve N.Ç, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen İ.T'nin savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Dün, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı iddia edilen İ.A, Ö.G, N.Ç. ve İ.T'yi takibe almış, düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev araçlarında satışa hazır vaziyette kubar esrar, uyuşturucu düzeneği ve 1 tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirmişti.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis çetesi çökertildi! 3 milyon lira elbise dolabından çıktı
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 05:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]