Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

13.06.2022 12:36
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 117,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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