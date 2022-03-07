Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

07.03.2022 14:23
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda durdurulan bir araçta ve sürücü E.A. üzerinde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te şüpheli şahsın üzerinde 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Bilecik'te şüpheli şahsın üzerinde 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Son dakika haberi... Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyorlar!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
13:48 Ukrayna'dan yürek parçalayan görüntüler! Ülkeden kaçmak isteyen insanlar tren istasyonunu doldurdu
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement