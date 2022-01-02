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Bilecik'teki yaban hayatı fotokapana yansıdı - Son Dakika

Bilecik'teki yaban hayatı fotokapana yansıdı

02.01.2022 12:55
Bilecik'teki yaban hayatı fotokapana yansıdı

Bilecik'te, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

Bilecik'te, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyeleri, yaban hayvanlarının doğal ortamda nerede, nasıl yaşadıklarını ve nasıl beslendiklerini tespit etmek amacıyla kurulan fotokapanlarla domuz, ayı, kurt, tavşan gibi hayvanları izledi.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe- Çiftlik köyleri arasındaki ormanlık alanın farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan domuz sürüsünün görüntüleri yansıdı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu yöneticisi Tuncay Erik, yaptığı açıklamada, fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarını, kış ve yaz aylarında yapılan çalışmalarla kayıt altına aldıklarını belirterek, doğada kurdukları fotokapanlar sayesinde hem yaban hayvanı zenginliğini görüntülediklerini hem de kaçak avcılığın önüne geçtiklerini söyledi.

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Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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