Bilecik'teki yeni devlet hastanesi pazar günü hizmete başlıyor - Son Dakika

Bilecik'te inşası tamamlanan 250 yataklı yeni Devlet Hastanesi, 6 Eylül ğazar günü hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sakarya-Bilecik ile Bilecik- Bursa yolunun kesiştiği alanda inşa edilen 106 poliklinik odası, 39 yoğun bakım, 9 ameliyathane ile hizmet verecek olan yeni hastane binasının pazar günü hizmete gireceği aktarıldı.

69 bin metre kare alan üzerinde kurulan binada ayrıca 21 diyaliz ünitesi, 6 röntgen, 9 ultrason cihazı bulunuyor.