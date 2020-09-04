Bilecik'teki yeni devlet hastanesi pazar günü hizmete başlıyor - Son Dakika

Bilecik'te inşası tamamlanan 250 yataklı yeni Devlet Hastanesi, 6 Eylül ğazar günü hizmet vermeye başlayacak.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sakarya-Bilecik ile Bilecik- Bursa yolunun kesiştiği alanda inşa edilen 106 poliklinik odası, 39 yoğun bakım, 9 ameliyathane ile hizmet verecek olan yeni hastane binasının pazar günü hizmete gireceği aktarıldı.
69 bin metre kare alan üzerinde kurulan binada ayrıca 21 diyaliz ünitesi, 6 röntgen, 9 ultrason cihazı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:17 - Kaynak: AA
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