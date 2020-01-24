Bilecik'ten Almanya'ya 30 bin çömlek siparişi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bilecik'ten Almanya'ya 30 bin çömlek siparişi - Son Dakika Ekonomi

Bilecik'ten Almanya'ya 30 bin çömlek siparişi

7 saat önce

Bilecikli çömlek ustası gittiği bir fuarda tanıştığı Alman hediyelik eşya pazarlama şirketinden 30 bin adet çömlek siparişi alırken, ilk etapta hazırlanan 2 bin 500 adetlik sipariş yola çıkmaya hazırlanıyor.

Bilecik'ten Almanya'ya 30 bin çömlek siparişi, System.String[]

Bilecikli çömlek ustası gittiği bir fuarda tanıştığı Alman hediyelik eşya pazarlama şirketinden 30 bin adet çömlek siparişi alırken, ilk etapta hazırlanan 2 bin 500 adetlik sipariş yola çıkmaya hazırlanıyor.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde çömlek ustalığı yapan İsmail Tekin, katıldığı bir çömlek fuarında tanıştığı Alman yetkili sayesinde yurt dışına toplamda çömlekten yapılmış 30 bin parça hediyelik eşyayı ihracat yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta 2 bin 500 parça ürünü ihracat yapacağını anlatan Tekin, "Alman hediyelik eşya firması benden istediği numuneleri kendilerine gönderdim. Almanya'da numuneler çok beğenilince bir yıl içerinde yapımı tamamlanacak hediyelik eşyalardan 30 bin adet sipariş verdiler. Firmaya her ay Kınık köyünden 2 bin beş yüz adet hediyelik eşya yollayacağız ve bir yılda toplam sayı tamamlanmış olacak. Almanya'daki firmanın Kınık köyü çömleklerini seçmesi bizleri sevindirdi köyümüzün çömleklerini yurt dışında tanıtma fırsatımız oldu. Bu yapacağımız ihracatı, başta Kınık köyümüzü, Pazaryeri ilçemizi ve Bilecik'imizi yurt dışında tanıtma fırsatı sağlayacak" dedi. - BİLECİK

Almanya, Bilecik, Kınık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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