Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor - Son Dakika

Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor

6 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'ten cezaevinden kaçan 2 firariyi tüm ekipler arıyor, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece yapılan sayımda iki kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu bu şahısların Barış E. ve Tarık İ. olduğu anlaşılırken, şahısların bahçedeki tellerden atlayarak kaçtığı tahmin ediliyor. Başta Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahısların yakalanması için seferber olurken, Bursa, Eskişehir ve Bilecik'e yakın illerde şahısların eşkal bilgisi verildi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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