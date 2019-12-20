Bilecik'ten Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki - Son Dakika
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Bilecik'ten Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki

6 saat önce

Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilciliği tarafından Doğu Türkistan'da yapılan zulümlere karşı tepki gösterildi.

Bilecik'ten Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki, System.String[]

Bilecik'te İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Temsilciliği tarafından Doğu Türkistan'da yapılan zulümlere karşı tepki gösterildi.


Cuma namazı sonrası Bilecik merkez Şerifpaşa Camii'nde açıklama yapan İHH Bilecik İl Temsilcisi Ali Öktem ve üyeleri tarafından Doğu Türkistan'da yapılan zulümlere karşı açıklamada bulundular. İl Temsilcisi Ali Öktem yaptığı açıklamada, "2017 Nisan ayından itibaren doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu politik eğitim kamplarına göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamaları Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına gelmektedir. Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Çin hükümeti 2016 yılından itibaren yeni doğan Uygur çocuklarına dini ve milli kimliği andıran 29 ismin verilmesini yasaklamıştır. Çin rejimi Uygurların tarihi eserlerini yok ederek kültürel bir kıyım gerçekleştirmiştir" dedi.


"Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır"


Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamalarını tüm dünyada yüksek sesle duyurulması gerektiğine değinen Öktem, "Bölgede iletişim kurulacak kişilerin ziyaret sonrasında başlarına bir şey gelmeyeceği garanti altına alınmalıdır. Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamaları tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır. Çin, kendi yasalarına ve taraf olduğu uluslararası antlaşmalara aykırı olan politik eğitim kamplarını hemen kapatmalı ve bu kamplarda isteği dışında tutulan insanların maddi-manevi zararları karşılanmalıdır.


Öte yandan yapılan basın açıklaması tekbirlerin getirilmesi ve duaların okunmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bilecik, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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