Bilecik'ten Elazığ'a depremzedeler için yardım tırı uğurlandı - Son Dakika

Bilecik'te toplanan 646 koli gıda malzemesinin bir kısmı bir tıra yüklenerek, Elazığ'daki deprem bölgesine gönderildi.



24 Ocak Cuma akşamı Elazığ ili Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan yardım kampanyasına Bilecikliler büyük ilgi gösterdi. Toplanan malzemeler forklift yardımı ile bir tıra aldığı kadar yüklenerek, Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri (AFAD) tarafından uğurlandı.



"3 günde 646 paketi oluşturacak yardım topladık"



Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik genelinde 646 paket yardım toplandığını belirterek, "Afetler hakikatten bizim toplumumuzun asıl dinamizminin, asıl gücünün ne olduğunu gözümüzün önüne seren çok sempatik olmayan bir durum. Nitekim en son Elazığ depreminde de epey hasar gören ev, yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ama o geceden itibaren, o andan itibaren ülkemizin hemen her yerinde Bilecik dahil gönüllü insanlar seferber oldular. Tabi o depremin, afetin oluşturduğu sıkıntı için de insanlar seferber oluyorlar ama son günlerde özellikle biraz azalma oluyor. İlk andaki yığılma hem giden malzemenin muhafazası ve organize bir şekilde dağıtılmasında zorluklar oluşabiliyor. Bakanlığımızla irtibatta olarak biz biraz bekleyelim dedik, yardımların azaldığı devrede biz devreye gireriz demiştik ve yine bakanlığımızla irtibatta olarak 500 gıda paketi hazırlayıp göndermeyi amaçlamıştık. 3 günde 1 tır malzeme toplam 646 paket toplandı. Fakat tırımız şu anda 576 paketi aldığı için bu kadarını gönderiyoruz, devamını da göndereceğiz inşallah. Biz bugün yola çıkaracağız. Bu noktada şoförler odamıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar da nakliye işini yüklendiler. İşte bizim birliğimiz, bütünlüğümüz neyi ifade eder? Bunu ifade eder. Zor zamanda bütün farklılıkları bir kenara iterek kenetlenebilmektir esas olan. Devletimizin çatısı altında kurumlarımızla, vatandaşlarımızla el birliği içinde yardımseverliğimizi göstermiş olduk. Allah başa vermesin, daha büyük afetlerden toplumumuzu, milletimizi korusun. Ama böyle bir şey olduğunda da demek ki büyük,küçük demeden, az, çok demeden herkes karınca kararınca elinden gelen desteği sağlıyor ve sorunlar çözülüyor" dedi.



"Giden canlar geri gelmiyor"



Vali Şentürk, yardımlaşmanın iyi olduğunu ama giden canların geri gelmediğini belirterek, "Allah onlara rahmet eylesin. Ama kalanları daha sağlıklı daha iyi şartlarda yaşatmak noktasında el birliğiyle beraber güzel bir tablo ortaya çıkardık. Özellikle AFAD gönüllüsü kardeşlerimiz, gönüllülerimiz, iş adamlarına, üniversitelerden, liselerden sivil topluma, vatandaşlarımıza hepsine teşekkürler. Zaten herkes yapabileceğini ortaya koyuyor. Onun için sağlanan katkının büyüklüğü, küçüklüğü değil ortaya koyulmasıdır esas olan. Sağlıcakla kazasız, belasız İnşallah afetzedelerimize kamyonumuz ulaşır. Yolu açık olsun diyorum" diye konuştu.



Gönderilen gıda malzemelerinin un, çay, şeker, tuz, bulgur, fasulye, pirinç, mercimek, salça ve ay çiçek yağından oluştuğu, aynı ölçekte standart paketler yapıldığı belirtildi. - BİLECİK