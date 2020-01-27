Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi

6 saat önce

Bilecik'ten, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi, System.String[]

Bilecik'ten, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, oda önünden Elazığ'a gitmek üzere hareket etti.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kampanyaya vatandaşların yanı sıra Bilecik Giyim ve Mensucat Odası ve Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin destek verdiğini söyledi.

Bileciklilerin yardım kampanyasına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydeniz, "Böylesine birlik ve beraberlik olunması gereken bir günde Elazığlı arkadaşlarımızı yalnız bırakmayarak bir tır malzemesini sonuna kadar doldurduk." dedi.

Bilecik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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