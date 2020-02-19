Bilecik'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika
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Bilecik'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

7 saat önce

Bilecik'te, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için toplanan yardım malzemeleri tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Bilecik'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi, System.String[]

Bilecik'te, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için toplanan yardım malzemeleri tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Bilecik Valiliği öncülüğünde, AFAD organizesi ile hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda malzemelerini taşıyan tır, AFAD binasında düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.

Törende konuşan Vali Bilal Şentürk, farklı deprem bölgelerinde birçok kez görev yaptığını söyledi.

Vatandaşların yardım konusundaki duyarlılığının hep had safhada olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminde o geceden itibaren Bilecik dahil Türkiye'nin her yerinden gönüllü insanlar seferber oldu. Maddi manevi yardım etmek isteyen birçok insan oldu, bu çerçevede bölgeye büyük bir yardım gönderildi. Biz de buradan vatandaşlarımız yardımıyla toplanan gıda maddelerinin bulunduğu yardım tırını yola çıkarıyoruz. 576 gıda kolisi, inşallah Elazığ'daki kardeşlerimize ulaşacak."

Şentürk, yardımların devamı konusunda vatandaşların talebinin olduğunu ifade ederek, çalışmaların bu yönde sürdüğünü sözlerine ekledi.

Daha sonra yardım tırı yola çıkarıldı.

Bilecik, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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