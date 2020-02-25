Bilecik'ten İdlib'e yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Beşir Derneği Bilecik Temsilciliğince toplanan 25 ton un, 300 bot ve montun bulunduğu yardım tırı, Suriye'nin İdlib bölgesindeki savaş mağdurlarına gönderildi.

Bilecik Valiliği himayesinde ve AFAD koordinasyonunda hazırlanan Beşir Derneğinin "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" yardım kampanyası kapsamında topladığı un, bot ve mont bulunan tır, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle İdlib'e uğurlandı.

Törende konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk milletinin tarih boyunca mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Birçok afet yaşandığını hatırlatan Şentürk, "Bizim bu birlik ve kardeşliğimiz hem kendi yaralarımızı hem de mazlumların yaralarını sarmaya yetecek kadar güçlüdür. Önemli olan bu hissiyatı yaşamaktır. Ekmeğimizi, her lokmamızı paylaştığımız zaman soframızdan bir şeyin eksilmediğini görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve AFAD'ın koordinesinde güzel çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Şentürk, "Ekmeğimizi paylaştığımızda çoğalıyor. Bu bilinçle olduktan sonra da ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Yarın belki bizim ihtiyacımız olduğunda da bize yardım göndereceklerini biliyoruz. Bunu bilerek elimizde olanı paylaşmayı, bunun gerekliliğini biliyoruz." diye konuştu.

Beşir Derneği Marmara Bölge Sorumlusu Suat Söğüt ve dernek üyelerinin katıldığı tören, dua edilerek tırın yola çıkarılmasıyla sona erdi.