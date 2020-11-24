Bilecik'ten İzmir'e yardım tırı - Son Dakika

" Bilecik'in kalbi İzmir için atıyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri dolu tır, İzmir'e gönderildi.

Valilik koordinesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere valilik bahçesinde düzenlenen törenle bölgeye uğurlandı.

Vali Bilal Şentürk, deprem sonrası yaraların sarılmasında, devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.

Vatandaşların konuya hassasiyetle yaklaştığını aktaran Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik olarak daha önce iki tır gönderdik. Yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Sıkıntılar paylaşıldıkça hafifler, iyilikler ve güzellikler paylaşıldıkça artar. Devlet ve millet el ele vererek bu acının da üstesinden geleceğiz. Tekrar, İzmir'de meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."