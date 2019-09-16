Son Dakika Haberleri: Bilecik'ten kısa kısa
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Bilecik'ten kısa kısa

1 saat önce

Bilecik'te farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verileceği Sanat Akademisi için başvurular başladı.

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Bilecik'te farklı alanlarda ücretsiz eğitimlerin verileceği Sanat Akademisi için başvurular başladı.


Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan ve 14 ayrı alanda müzik, dans ve sanat derslerinin verileceği Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinin her yaştan katılımcıya açık olduğu bildirildi.


Gitar, bağlama, keman, klarnet, perküsyon, bateri, piyano, yan flüt, halk oyunları, modern danslar, Türk Halk Müziği korosu, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, resim ve heykel alanlarında eğitimlerin verileceği eğimler için müracaatlar, Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul ediliyor.

Kursiyerler, 15 Ekim'de eğitim almaya başlayacaklar.

Fotoğraf sanatçıları Osmaneli'de

Fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Ahu Akbaş ve Tamer Günal, tarihi geçmişi çok eski yıllara dayanan Osmaneli ilçesinde yapılan fotoğraf etkinliği kapsamında tanıtım filmi çekti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede tarihi konaklar ve köprüler olmak üzere farklı mekanlarda çekimler yapan fotoğrafçılar, üç gün boyunca çektikleri binlerce fotoğrafı belediyeye hediye etti.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:13 Kaynak: AA
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