Bilecik'ten kısa kısa

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri, "Askerine sende destek ol" kampanyası başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri "Mehmetçik Vakfı"na bağış kampanyası başlattı.

Öğrenciler asker kıyafetleriyle Vali Bilal Şentürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.



Şentürk'e kampanya hakkında bilgi veren öğrenciler, topladıkları paraları Mehmetçik Vakfına göndereceklerini ifade etti.

Öğrencilerin yazdığı "Kahraman Türk Askeri" adlı şiiri dinleyen Şentürk, öğrencilerin başlattıkları kampanyaya destek vererek, duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Vali Şentürk'ten Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine ziyaret



Vali Bilal Şentürk, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret etti.

Vali Şentürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Cezaevi Kurum Müdürü Mustafa Gül ile personel tarafından karşılandı.

Cezaevi Müdürü Gül'den mahkum ve tutukluların genel durumu, yürütülen çalışma ve faaliyetlerle ilgili brifing alan ve kurum bünyesindeki el işi ve hobi atölyeleri de gezen Şentürk, Ceza İnfaz Kurumunun dış güvenliğini sağlayan Jandarma Komutanlığı birimini de ziyaret etti.



Bilecik'te "Türkiye Öğretmenler Kupası" heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonları iş birliğinde hazırlanan Öğretmenler Kupası turnuvası sona erdi.

Bilecik'te, turnuvaya resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler katıldı. Gerçekleştirilen spor etkinliğinde, her ilçe bünyesinde ayrı takımlar oluşturuldu. Öğretmenler, salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.

İstasyon Spor Salonunda, voleybol ve salon futbolu karşılaşmalarını Geçlik ve Spor İl Müdür Vekili Yılmaz Durmuş, Milli Eğitim Müdür Vekili Halis Çelik ve sporseverle birlikte izleyen Vali Bilal Şentürk, voleybolda salon futbolunda be basketbolda birinci olan takımlar ile turnuvaya katılan takımlara kupalarını ve madalyalarını verdi.



Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sporu geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenlenen turnuvada, takımların centilmence mücadele ettiğini ifade ederek, birinci olan takımların bölge karşılaşmalarında Bilecik'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Turnuvada salon futbolunda Bilecik, voleybol ve basketbolda Bozüyük, masa tenisinde ise birinci olan Söğüt takımları4-11 kasımda İzmir ve Afyonkarahisar'daki bölge müsabakalarına katılacak.