Bilecik'ten kısa kısa

Vali Bilal Şentürk, mermer fabrikasını ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile birlikte İlyasbey köyünde faaliyet gösteren fabrikada incelemede bulundu.



Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatıyla, Bilecik ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Bilecikli sanayici ve iş adamı Turgut Özen'den bilgi alan Şentürk, Bilecik'ten dünyaya açılan tesisin istihdamının ve ihracatının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



KÜSİ Toplantısı

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Senato Toplantıki Salonunda, Bilecik'in imajının ve refahının yükseltilmesi için katma değeri yüksek sanayi alanlarına önem verilmesinin gerektiğini ifade etti.



Bilecik sanayisinde üretilen ürünlerin detaylı analiz çalışmasını yaparak yatırımcıları doğru alanlara yönlendirilmesi gerektiğinin vurgusunu yapan Şentürk, bu sayede başarılı ve örnek olabilecek yatırımların destekleneceğini ve üretim sektöründe başarı elde edilebileceğini söyledi.



Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da KÜSİ'nin kent için büyük önem taşıdığını ifade ederek, KÜSİ'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve işbirliğinin bugün geldiği noktadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

KÜSİ kapsamında son 6 ay içerisinde yapılan faaliyetler ile ilgili bilgilendirmede bulunan KÜSİ Bilecik İl Temsilcisi Prof. Dr. Harun Mindivan, KÜSİ bünyesinde yapılan çalışmalardan olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu kapsamda yapılan çalışmaların artık daha somut hale geldiğini ifade etti.

Şentürk'ün yanı sıra Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve KÜSİ üyelerinin katıldığı toplantıda, KÜSİ il planlama ve geliştirme kurul kararları ile diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.