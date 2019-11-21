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Bilecik'ten kısa kısa

6 saat önce

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlik anıları söyleşisi düzenlendi.

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Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlik anıları söyleşisi düzenlendi.

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, kentte görev yapan öğretmenler, türküler eşliğinde anılarını paylaştı.

Vali Bilal Şentürk, öğretmenleriyle ve kaymakamlık stajı döneminde yaşadığı anıları anlatarak, şöyle konuştu:

"İşimizi de yapsak bir taraftan bizler de öğrenciyiz. Eğitimcilikte veya başka bir görevde olsa esas olan 'öz'dür. Vazgeçebileceğimiz bir insanımız yok. Farklı bölgelerde veya köylerde ne zor şartlar altında eğitimcilik yaptığınızı anılarınız anlatıyor. Milletimizin gücü dayanıklılığından geliyor. Zor şartlara adaptasyondan geliyor. Her türlü şarta çok rahat adapte olabiliyoruz. Aslında bu özelliğimizi yitirmemiz lazım bizim. Bizi ayakta tutan bu. Dayanıklılık gücümüzü koruduğumuz sürece hiç kimse bizi yıkamaz. Birbirimizi sevmeliyiz."

Zabıtadan denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki market ve alışveriş merkezlerinde hijyen ve etiket fiyatı denetimleri yapıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Birçok başlıkta kontroller yapıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürünlerin üretim tarihi ve saklanma koşullarının kontrol edildiği denetimlerde gerekli durumlarda uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımız herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları arayabilir."

Arslan Öztürk, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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