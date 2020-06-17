Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen çiçek ve süs bitkileri, şehrin cadde, sokak, park ve bahçelerini süsleyecek.

Kış döneminde belediye sera alanında çelikleme yöntemiyle üretilen 110 bin süs bitkisi toprakla buluşturulacak.

Taflan, biberiye, nitida, formium, ateş dikeni, oya çalısı, gül, karayemiş, şimşir gibi türlere ait binlerce bitki, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kentteki birçok noktaya dikilecek.

Belediye Başkanı Semih Şahin, miniklerle buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Özel Edebali Anaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.



Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Şahin, onlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



Eğitime ve çocuklara her zaman önem verdiklerini belirten Şahin, eğitim ve öğrencilere yapılan yatırımın en büyük ve önemli yatırım olduğunu kaydetti.