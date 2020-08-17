Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ayak tenisi turnuvası düzenlenecek.

Belediye bünyesinde ilçede ilk kez yapılacak "Zafer Kupası" adı verilen turnuva, 24-27 Ağustos'ta Kanal Boyu'ndaki tenis kortunda gerçekleştirilecek.

Katılımcıların birer yedek ile ikişer kişilik takımlar halinde başvurabileceği turnuvanın başvuruları ise belediyenin 0 530 788 0153 numaralı Whatsapp hattına yapılacak. Takımlarını kuran istekliler 17-21 Ağustos'ta bu hatta takım adı, oyuncu listesi ve takım kaptanının isim ve telefon numarasını belirterek kayıt oluşturabilecek.

Osmaneli'de virüslerle mücadelede belediye-üniversite iş birliği

Osmaneli Belediyesi, karpuz başta olmak üzere sebze ve meyvelerde virüslerin sebep olduğu hastalıklara karşı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile iş birliği yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Darcan ve öğretim görevlileri ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, gerçekleştirilecek proje hakkında görüşerek, sahada incelemelerde bulundu.

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Prof. Dr. Cihan Darcan ve öğretim görevlilerine Osmaneli Belediyemizle birlikte tarım ürünlerine zarar veren virüslere yönelik projeye katkıları için teşekkür ediyoruz. BŞEÜ ile her konuda iş birliğimize bir proje ile devam ediyoruz. Tarımda bir çok konuda önemli yol katettik ancak hastalıklar, virüsler ürün verimliliğini ve maliyeti direkt etkileyen konular olduğu için önemli bir projeyi başlatarak yine önemli bir tarımsal sorunu çözmek için kolları sıvadık."