BİLECİK'TEN KISA KISA - Son Dakika

BİLECİK'TEN KISA KISA

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özden, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Yaşlılar, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleridir. Aynı zamanda da kuşaklar arasında bir köprüdür. Yaşlanmak aslında içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir sorun değildir. Önemli olan, yaşamın sonlarına denk gelen bu önemli süreci doğru bir biçimde yönetmektir. Bu bağlamda, yaşlılarımıza yarın kaygısı gütmeden yaşayabilecekleri bir hayat sunmak, en önemli görevimizdir. Kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi ilerleyen kuşaklara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olan, kazandıkları hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren değerli büyüklerimizin "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler dileyerek, ellerinden öpüyorum."

Yenipazar Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslendi

Belediyenin organizasyonuyla belediye binası da dahil olmak üzere bir çok noktaya Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı. Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, sosyal medyada şu açıklamaları yaptı:

"Bastığın Toprağı tanı, tozun bile Hakkı var. Dağın, taşın, kurdun, kuşun, yozun bile hakkı var. Bu toprakta yaşayandan, bu Vatanda yaşayandan duzun bile hakkı var. Özü hain olanlara, özü namert olanlara bu yeryüzü dar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türk'e yar olsun. Kafkaslardan esip gelen yeller bizim yelimiz, Kırgız, Kazak, Özbek, Azer diller bizim dilimiz. Musul, Kerkük, Can Karabağ eller bizim elimiz. Haykır Türkiyem haykır, Turan eller var olsun, Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türk'e Yar Olsun. İki Devlet Tek Milletiz. Azerbaycan Türkiye'yiz. Kanımızla, Canımızla, Varlığımızla Gardaşımız Azerbaycan'ın yanındayız."

Başkan Bakkalcıoğlu, Emniyet Müdürü Koparan'ı ziyaret etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Koparan'ı makamında ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, Koparan ile bir süre görüşerek sohbet etti. Koparan'a çalışmalarında kolaylıklar dileyen ve misafirperverliği nedeni ile teşekkür eden Bakkalcıoğlu ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

Emniyet Müdürü Koparan da Başkan Bakkalcıoğlu'na nazik ziyareti nedeni ile teşekkür etti.

Fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Yaşlılar Günü'nde resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, yaşlılık döneminde yapılan fiziksel aktivitenin birçok faydasının bulunduğuna dikkati çekti.

Yaşlılık döneminde düzenli fiziksel aktivitenin; kalp sağlığı ve inme riskinde azalma, yaşam süresi ve yaşam kalitesinde artma, kolesterol seviyesinde düşme, düşmelerin önlenmesi ve kalça kırığı riskinde azalma, uyku kalitesinde düzelme, kilo alınmasının önlenmesi gibi etkileri olduğunun altı çizildi.

İlhan Özden, Yenipazar, Bilecik, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:07 - Kaynak: AA

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