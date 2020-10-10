Bilecik'ten kısa kısa - Son Dakika

Bilecik'te market ve süpermarket girişlerinde müşterilerin ateşleri ölçülecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı.

Açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz merkez ve tüm ilçelerinde market ve süpermarket girişlerinde müşteriye yönelik ateş ölçümü yapılmasına, ateşi yüksek saptanan müşterinin içeriye alınmamasına ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesine, belirtilen karara uymayan işletme ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Gölpazarı'nda "Evde Bakım Projesi"

Gölpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik "Evde Bakım Projesi" devam ediyor.

Konuyla ilgili vakıftan yapılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Gölpazarı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca ilçe merkezi ve köylerimizde ikamet eden korunmaya muhtaç yaşlı ve engellilere yönelik hazırlanan proje ile evde bakım hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen 5 personel ile ayda en az 2 kez olmak üzere 50 vatandaşımızın ev temizliği, kişisel temizlikleri ve yemekleri yapılmaktadır.

İnhisar Belediyesi'nde sözleşme imzalandı

İnhisar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden toplu iş sözleşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Belediyemiz iş kolunda yetkili olan Hizmet-İş Sendikası yetkilileriyle belediyemiz işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çalışmaları, Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in başkanlığında yapıldı. Belediyemiz ve işçi personelimiz için hayırlı olsun." denildi.

Başkan Şahin açılışa katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli ilçesinde hizmet verecek restoranın açılış törenine katıldı.

Törene, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, partililer, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdeleyi keserek, iş yeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Şahin, açılış sonrası ilçe esnafı ve halk ile bir araya geldi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, İl Tertip Komitesi üyeleri, antrenör ve sporcular katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, yüzme branşında faaliyet gösteren sporcular, serbest, kurbağalama ve sırt üstü stillerinde yeteneklerini gösterdi.

Program, etkinliğe katılan sporculara madalya takdim edilmesi ile sona erdi.