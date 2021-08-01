Bilecik'ten Manavgat'a destek ekibi gönderildi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi ile Bozüyük İlçe Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın nedeniyle bölgeye yangın söndürme araçları ve 16 personel gönderdi.

Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 8 ekibin, su tankı ile birlikte Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bölgeye gönderildiği bildirildi.

Birçok ilde devam eden ve milleti üzüntüye boğan yangınların takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak Manavgat ilçesinde devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kullanılmak amacıyla su tankı ve yangın söndürme ekibi gönderiyoruz. Birlikte el ele vererek bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm halkımızı, ilimiz ve diğer bölgelerde meydana gelebilecek olası yangınlara karşı daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da itfaiye ekiplerinin hazırlıklarını tamamlayıp, Manavgat'a hareket ettiğini kaydetti.