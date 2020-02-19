Bilecik'ten şangay'a giden yüksek lisans öğrencisi, sokaklardaki koronavirüs endişesini yerinde... - Son Dakika

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Bilecik'ten şangay'a giden yüksek lisans öğrencisi, sokaklardaki koronavirüs endişesini yerinde...
7 saat önce
BİLECİK'ten Şangay'a giden yüksek lisans öğrencisi, sokaklardaki koronavirüs endişesini yerinde anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
BİLECİK'ten Şangay'a giden yüksek lisans öğrencisi, sokaklardaki koronavirüs endişesini yerinde anlattı
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