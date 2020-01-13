Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü - Son Dakika

Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü

6 saat önce

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Şırnak'ın Silopi İlçesi Çukurca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için el ele verdiler.

Bilecik'ten Şırnak'a gönül köprüsü, System.String[]

Bilecik Bahçelievler Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Şırnak'ın Silopi İlçesi Çukurca İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler için el ele verdiler.


Minik öğrenciler, topladıkları giyim ve kırtasiye malzemelerini ihtiyacı olan okula ulaştırdılar. Kurulan bu gönül köprüsüne kayıtsız kalmayan Çukurca İlkokulu öğrencileri de mutluluklarını, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'e ve Bahçelievler Anaokulu öğrencilerine gönderdikleri hediye ve mektuplarla iletti.


Öğrenciler, gönderilen hediye ve mektupları İl Müdürü Ramazan Çelik'e takdim etti. - BİLECİK

Bahçelievler, Çukurca, Bilecik, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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