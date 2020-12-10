Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı - Son Dakika

Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı

10.12.2020 13:54
Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Bilecik Şube Bakanı Ali Öktem, bugün Türkiye'den içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu 350 tırın Suriye'ye yol çıktığını anlatarak, "Bilecik'ten içinde un, kömür, kışlık giyim, hijyen ve temizlik malzeme ile battaniye yüklü 1 tır yola çıktı" dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Bilecik Şube Bakanı Ali Öktem, bugün Türkiye'den içinde çeşitli malzemelerin bulunduğu 350 tırın Suriye'ye yol çıktığını anlatarak, "Bilecik'ten içinde un, kömür, kışlık giyim, hijyen ve temizlik malzeme ile battaniye yüklü 1 tır yola çıktı" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden İnsani Yardım Derneği öncülüğünde "Kardeşlik Üşümesin" sloganıyla Suriye'ye Türkiye geneli içinde un, kömür, kışlık giyim, hijyen ve temizlik malzeme ile battaniye bulunan 350 tır yola çıktı. Bilecik'ten yola çıkan tır sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Öktem, bugünün ayrı bir önemi olduğunu anlatarak, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor. 2020 yılında göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden savaş mağdurları ve ülkesini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mülteci var. Bir tarafta sınırsız imkanlara ve zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer yanda en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanlar var. Her geçen gün binlerce insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmaktadır" dedi.

"Suriye'de, her 10 kişiden 6'sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor"

Öktem, açıklamasının devamında, "Komşumuz Suriye'de 2011'den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda. Evlerin üçte ikisi yıkıldı. Kış geldi ve mülteci kamplarında ve harabe şehirlerde insanlar ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk ve Korona virüs salgını mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar 20 bine yakın briket ev inşa etsek de halen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan bulunuyor. Ülkede temel gıda fiyatları 2019'un sonundan bu yana yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi. Bugün gıda fiyatlarının çatışmalardan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek olduğu Suriye'de, her 10 kişiden 6'sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor. Onlar sadece yokluğu değil acıyı da yaşıyorlar. Soğuk ve karanlık içerisindeki Suriye zindanlarında binlerce masum kadın ve çocuk yıllardır özgürlüklerine kavuşacakları günü bekliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de 'Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insani yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor" dedi.

"Çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım"

Ali Öktem, bugünün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanı olduğunu belirterek, "Suriye'de çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı
Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı

Türkiye, Bilecik, Suriye, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'ten Suriye'ye 1 tır yardım malzemesi yola çıktı - Son Dakika


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