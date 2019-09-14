Son Dakika Haberleri: Bilecik'ten Van'a gönül bağı kuruldu
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Bilecik'ten Van'a gönül bağı kuruldu

26 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kardeş okul seçilen Van'daki köy okuluna kırtasiye malzemesi gönderildi.

Bilecik'ten Van'a gönül bağı kuruldu, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından kardeş okul seçilen Van'daki köy okuluna kırtasiye malzemesi gönderildi.


AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan bir proje kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi Öveçli Köyü İlkokulu'nu kardeş okul olarak belirlendi. Bu okulda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdüren öğrencilere kırtasiye malzemelerini partililerce alınarak, o köy okuluna kargo edildi.


"Kırtasiye malzemesi talebelerini karşılamak istedik"


Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Samet Yılmaz, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz. Bizler Van'da belirlediğimiz kardeş okulumuzla iletişime geçerek kırtasiye malzemesi talebelerini karşılamak istedik. Köy okulunda eğitim gören kardeşlerimize çeşitli kırtasiye malzemesi akıl oyunları ve okuma kitabı yolluyoruz. Bu çalışmada emeği geçen ve yardımını esirgemen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Van, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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