Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı - Son Dakika

Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı

25.11.2020 10:49
Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı, System.String[]

Bilecik'te, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlar için valilik ile kaymakamlıkların koordinesi, hayırsever ve STK'ların katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bilecik'te, İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlar için valilik ile kaymakamlıkların koordinesi, hayırsever ve STK'ların katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Bilal Şentürk, valilik binası önünde düzenlenen uğurlama programında, deprem sonrası yaraların sarılmasında, devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, yardımseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları İzmir'e uğurladıklarını söyledi. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Şentürk, "Yardım kampanyamız devam ediyor. Yardımlar, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odasınca İzmir'e ücretsiz taşınıyor. Hem odamıza hem de kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bilecik olarak daha önce iki tır gönderdik. Yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Sıkıntılar paylaşıldıkça hafifler, iyilikler ve güzellikler paylaşıldıkça artar. Devlet ve millet el ele vererek bu acının da üstesinden geleceğiz. Tekrar, İzmir'de meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Uğurlama törenine, Vali Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, ve AFAD Müdürü Hayri Demirel ile il genel meclisi üyeleri katıldı. - BİLECİK

Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı
Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı
Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı

Sivil Toplum Kuruluşları, Necati Şentürk, Bilecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'ten yardım tırı İzmir'e uğurlandı - Son Dakika


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