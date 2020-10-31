Bilecik'ten yola çıkan arama kurtarma ekibi deprem bölgesine ulaştı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bilecik Şubesi tarafından kurulan Arama Kurtarma SAR ekibi deprem bölgesine ulaştı.

Dün İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası İHH Bilecik Şube Başkanı Ali Öktem, Arama Kurtarma SAR ekibiyle acil durum toplantısı ve durum değerlendirmesi yaptı. Ardından 4 kişilik Bilecik İHH Arama Kurtarma SAR ekibi afet bölgesi olan İzmir'e yola çıktı. İHH Bilecik Şube Başkanı Ali Öktem, ekibin İzmir'e ulaştığı belirterek, "Deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ekibimiz sağ sağlım İzmir'e ulaşarak, arama kurtarma operasyonlarına dahil oldular. Ülkemizde gerçekleşen afetlerde her daim hazır olup milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK