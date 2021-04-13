Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ihtiyaç sahibi 800 aile için hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, her yıl Ramazan ayında oda ve TOBB katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin, "Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun her zamankinden fazla hissedildiği bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmekten mutluluk duymaktayız. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında bizlere desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak dağıtımda emeği geçen yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize, oda personellerimize teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik dayanışma içerisinde tüm üyelerimize vatandaşlarımıza hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum." ifadesini kullandı.