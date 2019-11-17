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Bilecik Tiyatro Günleri'nde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi
6 saat önce
Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulan oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çocuklarla izledi.
Küçük kara bir balığın yaşantısının anlatıldığı oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.
Subaşı, oyun sonunda oyunculara plaket verdi.
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