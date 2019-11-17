Son Dakika Haberleri: Bilecik Tiyatro Günleri'nde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi
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Bilecik Tiyatro Günleri'nde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi

6 saat önce

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.

Bilecik Tiyatro Günleri'nde çocuk oyunu

Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında çocuklara yönelik "Küçük Kara Balık" adlı oyun sahneye konuldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulan oyunu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı çocuklarla izledi.

Küçük kara bir balığın yaşantısının anlatıldığı oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Subaşı, oyun sonunda oyunculara plaket verdi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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