Bilecik Tiyatro Günleri'nde

Kadın ve erkeğin rekabetinin anlatıldığı oyunun ardından Belediye Başkanı Semih Şahin , oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.

İki perdeden oluşan oyunda Melda Gür , Merve Sevi , Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı rol aldı.

İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği oyun, Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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