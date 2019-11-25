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Bilecik Tiyatro Günleri'nde "Kadın Kafası" oyunu sahnelendi
6 saat önce
Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında "Kadın Kafası" oyunu izleyiciyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında "Kadın Kafası" oyunu izleyiciyle buluştu.
İrfan Kangı'nın yazıp yönettiği oyun, Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İki perdeden oluşan oyunda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı rol aldı.
Kadın ve erkeğin rekabetinin anlatıldığı oyunun ardından Belediye Başkanı Semih Şahin, oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.
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