Son Dakika Haberleri: Bilecik Tiyatro Günleri'nde "Patron" sahnelendi
Son Dakika Güncel Bilecik Tiyatro Günleri'nde 'Patron' sahnelendi - Son Dakika

Bilecik Tiyatro Günleri'nde "Patron" sahnelendi

6 saat önce

Bilecik'te, Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", izleyiciyle buluştu.

Bilecik'te, Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", izleyiciyle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen tek perdelik oyunda, Cemal Hünal ve Onur Şenay rol aldı.

Bir mafya lideri için çalışan iki arkadaşın macerasının sahnelediği komedi türündeki oyun, ilgiyle izlendi.

Oyunun ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, oyunculara plaket takdim etti.

Bilecik Tiyatro Günleri'nde Patron sahnelendi

Cemal Hünal, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'ye sosyal medyadan destek yağdı Son dakika: Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 05:47:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik Tiyatro Günleri'nde "Patron" sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]