Bilecik'te, Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", izleyiciyle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen tek perdelik oyunda, Cemal Hünal ve Onur Şenay rol aldı.

Bir mafya lideri için çalışan iki arkadaşın macerasının sahnelediği komedi türündeki oyun, ilgiyle izlendi.

Oyunun ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, oyunculara plaket takdim etti.