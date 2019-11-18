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Bilecik uzman çavuş mert kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü yaşar d., tutuklandı
6 saat önce
Bilecik Uzman Çavuş Mert Kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü Yaşar D., tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
Bilecik Uzman Çavuş Mert Kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü Yaşar D., tutuklandı
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