Son Dakika Haberleri: Bilecik uzman çavuş mert kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü yaşar d., tutuklandı
Son Dakika Güncel Bilecik uzman çavuş mert kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü yaşar d., tutuklandı - Son Dakika

Bilecik uzman çavuş mert kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü yaşar d., tutuklandı

6 saat önce

Bilecik Uzman Çavuş Mert Kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü Yaşar D., tutuklandı.

Bilecik Uzman Çavuş Mert Kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü Yaşar D., tutuklandı

Bilecik uzman çavuş mert kaya'nın şehit olduğu kazada, sürücü yaşar d., tutuklandı

Mert Kaya, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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