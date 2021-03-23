Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen yaş haddinden emekliye ayrıldı - Son Dakika

Yaş haddinden emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen için veda yemeği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Taşdöğen'in mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

Şentürk, "Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Her alanda geniş bir sorumluluğumuz var. Empati kuruyoruz, dertlinin derdiyle hemhal oluyoruz. Mesleğimiz güzel bir meslek. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil. Kendisiyle uyum içinde çalıştık. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Yardımcısı Taşdöğen ise şu ifadeleri kullandı:

"42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim. 7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım. Görevimiz meşakkatli ama insanlara faydalı olmak, hizmet etmek yorgunluğumuzu alıyor. Hem öğretmen olarak hem de mülki idare amiri olarak elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik."

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı yemekte Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Taşdöğen'e verdi.