Bilecik Vali Yardımcısı Taşdöğen, Yol ve Sürüş Güvenliği İçin Uyardı
1 saat önce
Bilecik Valiliği tarafından, ilgili kurum müdürleri ve amirleri ile Bilecik sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif, şirketlerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik Valiliği
tarafından, ilgili kurum müdürleri ve amirleri ile Bilecik sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif, şirketlerle bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bilecik Polisevi'nde yapılan toplantı Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, "Ülkemizin büyük kısmında etkisini gösteren yoğun hava koşulları trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemesi ile yol güzergahında meydana gelen buzlanma ve görüş mesafesinin kısalması çeşitli olumsuzluklarla birlikte trafik kazalarına sebebiyet vermektedir" dedi.
Yapılan toplantıda, yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif, şirketlerle yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları, özellikle yolculuklarda istisnasız yol şartlarına ve trafik kurallarına uygun araç kullanmaları, şoförler ile yolcuların kesinlikle emniyet kemeri kullanma önem vermeleri, kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, şoförlerin yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, 10 numara yağ olarak bilinen ve araca uygun olmayan yakıtların kesinlikle kullanılmaması, trafik güvenliğini olumsuz etkileyecek her türlü davranışlardan kaçınarak trafik kurallarına uyulması hususunda gerekli bilgilendirme ve eğitim yapıldı.
Toplantı, yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif ve şirketlerin sorun ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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