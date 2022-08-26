Bozüyük'te kadınlar için okuma yazma ve istihdam seferberliği başlatıldı

Bilecik Valiliği, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eczacıbaşı Vitra arasında eğitim ve istihdamı kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ile EYAP Fabrika Direktörü Tuna Tümer tarafından imzalanan protokol 3 yıl uygulanacak.

Buna göre, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek okuma yazma kursuna katılarak şartları sağlayan kadınlar, Eczacıbaşı Vitra Bozüyük Fabrikalarında istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, projenin ilki teşkil edeceğini ve kadın istihdamının üretimde avantaj sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'de kadın istihdamının artmasının üretimde kalite artışına ortam hazırlayacağı inancında olduklarını kaydeden Kızılkaya, "İstihdamın ve eğitimin birleştiği bu tür projeler kadın iş gücünü daha da değerli kılıyor. Proje kapsamında, kadınlarımız okuma yazma öğrenerek hem kendilerini geliştirme fırsatı hem de bu sayede iş sahibi olarak ekonomilerine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Tümer ise kadınların iş gücüne katılımına özel bir önem verdiklerini bildirdi.